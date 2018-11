Busan, Südkorea (ots/PRNewswire) - Tencent, ein führender Internet Service Provider, hat am 14. November 2018 in Busan (Südkorea) seine Tencent Cloud Korea Conference abgehalten. Zu sehen waren seine neuesten Industrielösungen, die aus den zahlreichen Partnerschaften mit globalen Game-Anbietern hervorgegangen sind. Im Vorfeld der G-STAR 2018, die ebenfalls in Busan stattfindet, stellten Dao Feng, Vice President von Tencent Cloud, und Joannie Kwon, CEO von SKY, das Leistungsangebot von Tencent Cloud im Bereich Gaming vor Hunderten Entwicklern und Führungskräften vor.



"Mit seinem führenden und wettbewerbsintensiven Gaming-Sektor ist Korea für Tencent ein Schlüsselmarkt", sagte Dao Feng, Vice President von Tencent Cloud. "Tencent Cloud kennt sich in der Gaming-Brache gut aus und will als erstklassiger Cloud-Dienstleister die Game-Entwickler und -Herausgeber in Korea und weltweit unterstützen."



In Anlehnung an das Motto der Messe, "Connecting Players Around the World", wurden bei der Tencent Cloud Korea Conference die verschiedensten Leistungen und Fallstudien aufgezeigt, um das weltweite Serviceangebot herauszustellen. Dazu gehören Tencent Clouds globale Infrastruktur, seine Netzwerkoptimierung, Informationsschutz im Internet, Serviceschnittstellen sowie seine Global Application Accelerate Platform (GAAP), die häufige Probleme bei Game-Anbietern mit Latenz und Netzwerkverzögerung adressiert.



Darüber hinaus hat Tencent seine Erfahrung als Entwickler und Betreiber im Game-Geschäft geteilt. Das Unternehmen hat ein enorm großes Gaming-Ökosystem entwickelt und liefert über Tencent Cloud kritische Funktionsmerkmale bei Gaming-Lösungen. Tencent Clouds globales Netzwerk für ultraschnelle Zusammenschaltung erreicht den Großteil der Spieler auf der ganzen Welt und bietet 24x7 Full Path Control-Kundenservice.



Experten von Tencent Cloud lieferten tiefe Einblicke zu erfolgskritischen Game-Themen, darunter zuverlässige Lösungen für die Cloud-Migration, um eine nahtlose Migration zwischen Servern zu gewährleisten, objektbasierte Speicherung, Datenbank, Big Data und weitere Tencent Cloud-Lösungen.



Besucher der Konferenz konnten sich davon überzeugen, dass Tencent Cloud beim Game-Geschäft und mit internationalen Game-Anbietern weltweit expandiert. Tencent Cloud ist darauf bestrebt, seinen Kunden- und Partnerkreis auf dem Weltmarkt zu erweitern.



Tencent will mit Technologie das Leben von Internet-Nutzern bereichern. Unsere sozialen Produkte Weixin und QQ bieten unseren Nutzen einen riesigen Content-Katalog mit Spielen, Videos, Musik und Büchern. Mit der von uns entwickelten Technologie für Zielgruppenansprache können Werbetreibende Hunderte Millionen Kunden in China erreichen. Unsere Infrastrukturleistungen, einschließlich Zahlung, Sicherheit, Cloud und künstliche Intelligenz, sind differenziert und unterstützen das Geschäftswachstum unserer Partner.



