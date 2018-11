Der Kranhersteller Demag will in seinem Standort Wetter am Rand des Ruhrgebiets mindestens bis Ende kommenden Jahres auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten. Ziel eines nun abgeschlossenen Zukunftstarifvertrags sei es, einen möglicherweise notwendigen Personalabbau sozialverträglich zu gestalten, erklärten Sprecherinnen von Betriebsrat und Unternehmen am Freitag. Gleichzeitig sei vereinbart worden, in den kommenden Jahren mindestens 1001 von derzeit noch rund 1300 Stellen zu erhalten. Eine genaue Zahl für einen Personalabbau stehe jedoch noch nicht fest.

Der finnische Mutterkonzern Konecranes werde auch künftig auf den Standort Wetter setzen und dort zusätzlich rund acht Millionen Euro investieren, hieß es. Für den Standort sei eine Bestandsgarantie bis 2030 vereinbart worden. Um im globalen Wettbewerb bestehen zu können, seien jedoch bessere Arbeitsabläufe, eine andere interne Struktur und Investitionen nötig.

Der finnische Konzern Konecranes mit aktuell mehr als 16 000 Mitarbeitern weltweit hatte Demag 2017 übernommen und hohe Kosteneinsparungen angepeilt./uta/DP/tos

