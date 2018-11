Bruno Burger von Energy-Charts von Fraunhofer ISE rechnet vor, was passieren muss damit die Bundesregierung ihr Ausbauziel bei Photovoltaik, Windkraft und Co. im Stromsektor erreicht. Ein jährlicher Zubau von acht Gigawatt Photovoltaik und vier Gigawatt Windkraft dürften es dafür schon sein.Bruno Burger, Leiter von Energy-Charts am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, hat ganz einfach auf einem Bierdeckel vorgerechnet, was passieren muss, damit die Bundesregierung den Anteil erneuerbarer Energien bis 2030 im Stromsektor auf 65 Prozent steigern kann. In diesem Jahr wird der Anteil ...

