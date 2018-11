NEW YORK (Dow Jones)--Mit Verlusten starten die US-Börsen in den letzten Handelstag der Woche. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 25.189 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,5 Prozent nach. Deutlicher geht es an der Nasdaq nach unten, nachdem Geschäftszahlen und Ausblick von Nvidia Zweifel an den Ertragsaussichten der Branche geweckt haben. Der Nasdaq-Composite fällt um 1,1 Prozent.

Konjunkturseitig wurden nur Daten zur Industrieproduktion veröffentlicht. Diese stieg im Oktober etwas weniger stark als erwartet. Das für September zunächst gemeldete Wachstum wurde leicht nach unten revidiert. Die Kapazitätsauslastung übertraf dagegen im Oktober die Erwartungen leicht. Hier wurde der September-Wert nach oben revidiert.

Am Devisenmarkt gibt der Dollar nach. Der Euro steigt auf knapp über 1,14 Dollar von 1,1321 Dollar im Tagestief. Das Pfund erholt sich nach der Minister-Rücktrittswelle am Vortag ebenfalls. Es steigt auf 1,2870 Dollar von 1,2758. Premierministerin Theresa May hatte in einem Radiointerview das von ihr ausgehandelte Brexit-Abkommen als den bestmöglichen Kompromiss verteidigt. Eine drohende Vertrauensabstimmung im britischen Parlament belastet derweil nicht.

Am Anleihemarkt steigen die Kurse. Die Rendite der US-Staatsanleihen fällt entsprechend um 3 Basispunkte auf 3,08 Prozent.

Die Ölpreise setzen ihre Erholung fort, unterstützt auch vom nachgebenden Dollar, der Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger macht. Daneben profitieren die Preise von der Erwartung, dass die Opec im Dezember eine Förderkürzung beschließt. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI steigt um 1,8 Prozent auf 57,46 Dollar. Die europäische Referenzsorte Brent verteuert sich um 2,1 Prozent auf 68,03 Dollar.

Der schwächere Dollar verhilft auch dem Goldpreis zu einem Anstieg. Das Edelmetall profitiert daneben von den Kursverlusten an den Aktienmärkten und von seinem Ruf als sicherer Hafen. Die Feinunze steigt um 1,0 Prozent auf 1.225 Dollar.

Trübe Aussichten bei Nvidia

Nvidia knicken um fast 20 Prozent ein. Die Zahlen für das dritte Quartal hatten die Markterwartungen verfehlt. Zum Entsetzen der Anleger hat der Konzern zudem für das laufende Quartal einen Umsatzrückgang um 7 Prozent in Aussicht gestellt. Das wäre der erste Umsatzrückgang seit mehr als fünf Jahren. Im Sog von Nvidia geben AMD um 6,4 Prozent nach. Intel ermäßigen sich um 0,3 Prozent.

Zahlen für das vierte Geschäftsquartal hat Applied Materials vorgelegt. Der Chip-Anlagenhersteller konnte damit den Markt aber nicht überzeugen und sprach von einer Abschwächung in der Branche. Die Aktie reduziert sich um 5,4 Prozent.

Die Drittquartalszahlen von Nordstrom sind gemischt ausgefallen. Belastet wurde der Einzelhändler von einem Einmaleffekt, nachdem Inhaber von Kreditkarten mit zu hohen Zinsen belastet worden waren. Gleichwohl hob Nordstrom den Umsatzausblick an. Die Titel geben gut 11 Prozent nach. Die Aktie hat seit Jahresbeginn über 25 Prozent zugelegt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.189,02 -0,40 -100,25 1,90 S&P-500 2.716,23 -0,51 -13,97 1,59 Nasdaq-Comp. 7.182,15 -1,06 -76,88 4,04 Nasdaq-100 6.809,01 -1,18 -81,44 6,45 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,81 -4,6 2,86 161,0 5 Jahre 2,89 -5,1 2,94 96,6 7 Jahre 2,99 -3,8 3,02 73,8 10 Jahre 3,09 -2,8 3,11 64,1 30 Jahre 3,35 -0,5 3,36 28,7 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:36 Do, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1411 +0,77% 1,1353 1,1309 -5,0% EUR/JPY 128,59 -0,02% 128,55 128,21 -4,9% EUR/CHF 1,1423 +0,15% 1,1420 1,1384 -2,5% EUR/GBP 0,8867 -0,06% 0,8865 0,8872 -0,3% USD/JPY 112,69 -0,80% 113,24 113,37 +0,0% GBP/USD 1,2866 +0,81% 1,2807 1,2747 -4,8% Bitcoin BTC/USD 5.602,22 +0,2% 5.614,19 5.551,46 -59,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,46 56,46 +1,8% 1,00 -1,1% Brent/ICE 68,03 66,62 +2,1% 1,41 +7,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.225,00 1.213,34 +1,0% +11,66 -6,0% Silber (Spot) 14,40 14,30 +0,7% +0,11 -15,0% Platin (Spot) 847,30 842,00 +0,6% +5,30 -8,8% Kupfer-Future 2,77 2,75 +0,9% +0,02 -17,3% ===

