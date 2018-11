Bereits zum zweiten Mal veranstaltete der Döbelner Elektromaschinenbauer dieses Treffen, welches sich speziell durch die ausgiebige Werkbegehung von anderen Seminaren dieser Art unterscheidet. Hier erfuhren die Gäste - der übrigens kostenlosen Veranstaltung - nicht nur etwas über den ein oder anderen Produktionsschritt, sondern konnten sich sozusagen »hautnah« vom hohen Standard der einzelnen Abläufe überzeugen, Experten dazu befragen und bekamen auch die spezielle Herstellungsweise von »Roebelstäben« näher erläutert. Die kannten Sie bislang auch noch nicht? Sie sind damit nicht allein.

Vorstellung der Partner

Diese Aufgabe übernahm gleich zu Beginn Sven Kühne, Vertriebsleiter und Prokurist bei Partzsch. Die Firma selbst existiert seit 1954, gegründet durch Werner Partzsch unter der Bezeichnung »Reparaturbetrieb für elektrische Maschinen und Apparate«. MIttlerweile ist unter der Leitung von Dipl.-Ing. Ing. Thomas Partzsch aus dem einstigen Reparaturbetrieb ein modernes mittelständisches Unternehmen gewachsen. Wir sprachen mit Herrn Kühne am Rand der Veranstaltung über die Hintergründe des Praxistags, die Partzsch Gruppe, wie sie sich heute präsentiert und fragten nach seiner Einschätzung über die Zukunft des Marktes für Elektromaschinen (s. Kasten Interview).

Doch auch Vertreter der Partner waren vor Ort. Nacheinander berichteten Willi Vogtner von »Genet«, Matthias Tippelt von »LST« sowie Susanne Koopmann von »One for Turbine« (Turbinen-Service) in kurzen Abrissen über ihre jeweiligen Aufgaben und die Zusammenarbeit in der Partzsch-Gruppe.

Interview mit Sven Kühne

»ema«: Herr Kühne, wie kam es eigentlich zu der Idee, in Döbeln am Sitz von Partzsch einen Praxistag anzubieten?

Sven Kühne: Ziel war und ist es, Kunden und Partnern die Möglichkeiten der Firma Partzsch darzulegen. Erfahrungsgemäß war bisher nichts so effektiv, wie eine persönliche Präsentation unserer modernen und hochkomplexen Fertigung vor Ort.

Des Weiteren erhalten wir durch unsere umfangreichen Tätigkeiten im Reparatur- und Neufertigungsbereich sowie durch den Prototypenbau stets neue Erkenntnisse. Unser Wissen und unsere Erfahrungen wollen wir gern mit unseren Kunden und Partnern teilen. Der Partzsch Praxistag unterstützt dabei mit passend ausgewählten Fachvorträgen und bietet allen Teilnehmern eine optimale Grundlage zum »Netzwerken«.

»ema«: Aus welchen Bereichen des Maschinenbaus rekrutieren sich die Teilnehmer?

Sven Kühne: Ganz speziell aus den Bereichen der konventionellen Energieerzeugung (z.B. Kohle, Gas) sowie der erneuerbaren Energieerzeugung (z.?B. Windkraft, Wasserkraft). Auch die Branche der Schwerindustrie (z.B. Stahlwerke), bei welcher große Motoren und Antriebe zum Einsatz kommen, gehört zu unserer Kundenklientel. Es sind primär keine Kunden aus dem Bereich Maschinenbau. Es sind Kunden die als Betreiber für große elektrische Antriebe und/oder für die Instandhaltung der Generatoren tätig sind.

»ema«: Herr Kühne, schildern Sie doch bitte unseren Lesern, die bislang Partzsch noch nicht kennen, kurz die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...