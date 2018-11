Die Commerzbank hat das Kursziel für Sixt nach endgültigen Quartalszahlen von 131 auf 121 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Das vom Autovermieter in Aussicht gestellte operative Gewinnwachstum (Ebt) dürfte unter ihren Annahme liegen, schrieb Analystin Sabrina Reeh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sie senkte daher die diesbezüglichen Schätzungen für die Jahre 2018 bis 2020 im Schnitt um 4 Prozent./bek/la Datum der Analyse: 16.11.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-11-16/16:21

ISIN: DE0007231326