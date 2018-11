Rohstoffbrief.com fasst jeden Freitag die wichtigsten Kurznews aus der Welt des Minings und der Rohstoffe kompakt zusammen. Zu den Themen heute zählen PanAmerican Silver, Zink und Blei, die Lage bei Platin, Polymetal, Blackrock, John Paulson, Wells Fargo, Guyana Goldfields, Chinas Kupferschmelzen, Rio Tinto, ein Merger in Australien, BHP Billiton und die Lage bei den Silberproduzenten!

Zink- und Bleimarkt mit hohen Angebotsdefizit

Die International Lead and Zinc Study Group (ILZSG) meldete am Mittwoch ein Defizit für den Zinkmarkt in den ersten drei Quartal von 305.000 Tonnen. Damit hat das Angebotsdefizit schon fast die Anfang Oktober deutlich nach oben revidierte Schätzung der ILZSG für das Gesamtjahr erreicht. Auch 2019 soll es zu wenig Zink am Weltmarkt geben. Trotz dieser Situation hat der Zinkpreis in diesem Jahr kräftig abgegeben, handelt aber zuletzt mit rund 2.580 USD je Tonne wieder im Bereich der 100-Tage-Linie. Gestern gab es zudem Unterstützung von sinkenden Lagerbeständen an der London Metall Exchange (LME). Per Ende September lag das Defizit im Bleimarkt bei 110.000 Tonnen. Auch hier ist die Schätzung der ILZSG für das Gesamtjahr fast erreicht. Wie bei Zink hat sich das Defizit im Vergleich zum Vorjahr reduziert, was an einer schwachen Nachfrage lag.

Platin: Analysten sehen solides Produktionsplus

Seit Jahresanfang hat der Platin-Preis rund 10 Prozent an Wert verloren, was vor allem auch am starken US-Dollar lag. Das Analysehaus GlobalData hat nun seine Schätzungen für die kommenden Jahre bekanntgegeben und erwartet ein Wachstum der Minenproduktion von durchschnittlich 2,4 Prozent pro Jahr bis 2022. Dann soll diese bei 6,7 Mio. Unzen liegen. Haupttreiber sind die Eröffnung neuer MInen in Südafrika, Simbabwe, den USA und Kanada. Im vergangenen Jahr lag die Platin-Förderung mit 6,1 Mio. Unzen rund 0,8 Prozent über dem Vorjahreswert.

Paulson setzt weiter auf Gold

John Paulson bleibt Gold und Goldaktien weiter treu. Zum Quartalsende meldete der Hedge Fund-Manager über sein Vehikel Paulson & Co 4,3 Mio. Anteile am SPDR Gold Trust, dem größten Gold ETF der Welt. Außerdem hält Paulson Anteile an AngloGold Ashanti (Wert: 109,67 Mio. $), IAMGOLD (6,81 Mio. $) sowie NovaGold Resources (97,87 Mio. $). Zudem bewies Paulson mit seinem Anteil an Randgold Resources einen guten Riecher. Das Unternehmen bekam eine Übernahmeofferte von Barrick Gold.

Blackrock verkauft Gold für 1 Mrd. Dollar

Blackrock, die größte Fondsgesellschaft der Welt, ist nicht mehr der größte Investor im SPDR Gold Trust. Das geht aus aktuellen SEC-Daten hervor. Demnach hat der Fondsriese im Q3 fast 90 Prozent seiner Anteile an dem Gold-ETF verkauft. Im Q2 hielt Blackrock noch 10,4 Mio. Anteile mit einem Wert von rund 1,17 Mrd. Dollar. Aktuell hält man noch etwa ein Zehntel dieses Werts.

Wells Fargo rechnet mit Goldpreis von 1.300 Dollar

Wells Fargo bleibt im Goldbullen-Lager. Der Analyst John LaForge sieht im kommenden Jahr die Marke von 1.300 Dollar beim Goldpreis fallen. Nicht nur der schwache Aktienmarkt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...