Die beiden Luxushäuser gehen eine besondere Partnerschaft ein, denn für seine erste Boutique in Stuttgart hat Bvlgari den Breuninger Flagship-Store gewählt.



Inspiriert vom italienischen Stammhaus der Marke, zeigt sich die Bvlgari Boutique bei Breuninger im römischen Design. Mit Interior-Pieces in warmen Farben wie Safran, Gold, Fuchsia und Marmor-Elementen bringt Bvlgari mediterranes Flair nach Deutschland.



Erhältlich in der Boutique sind exquisite Schmucklinien, Uhren und handgefertigte Accessoires aus der aktuellen Kollektion.



Breuninger-CEO Holger Blecker über den Neuzugang: "Bvlgari steht für außergewöhnliche Schmuckstücke. Eleganz und Extravaganz, die hervorragend zu Breuninger passt. Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diese luxuriöse Marke nun anbieten zu können."



Bvlgari Geschäftsführer Bart de Boever fügt hinzu: "Wir freuen uns sehr darauf, die Breuninger Kunden bei uns zu begrüßen und Ihnen die einzigartigen Schmuck-, Uhren und Accessoire-Kreationen unserer römischen Marke vorzustellen."



Die Bvlgari Boutique wird bis Anfang 2020 Teil des Breuninger Department Stores in Stuttgart sein.



