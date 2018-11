München (ots) -



Zur heutigen Erklärung des CSU-Parteivorsitzenden Horst Seehofer sagt Thomas Kreuzer, der Vorsitzende der CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag:



"Wir zollen Horst Seehofer Respekt für seine heutige Entscheidung. Er macht damit selbstbestimmt den Weg frei für einen Neuanfang. der CSU. Ein solcher ist in der Demokratie immer wieder notwendig, weil Ämter auf Zeit vergeben werden. Auch wenn heute noch nicht die Zeit für einen Rückblick ist, so danken wir Horst Seehofer für zehn Jahre Zusammenarbeit in seinen Funktionen als Bayerischer Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzender. Bayern ist heute eine der stärksten, schönsten, sichersten und modernsten Regionen weltweit. Die CSU ist eine der fortschrittlichsten Parteien Europas. An diesen Erfolgen hat er einen bleibenden Anteil."



