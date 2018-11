Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Freitagnachmittag kaum bewegt zum Vormittagsgeschäft gezeigt, die Renditen in den langen Laufzeiten notierten unverändert, am kurzen Ende gingen die Renditen etwas nach oben. Insgesamt verlief das Geschäft ohne größere Impulse - weder die politischen Entwicklung in Großbritannien noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...