Erfurt (ots) - Erfurt, 16. November 2018 - Zum zweiten Produzententag des Kinderkanals von ARD und ZDF am 15. November 2018 haben sich 100 Bewegtbildproduzent*innen von Kinderangeboten in Erfurt eingefunden. Sie nutzten die Gelegenheit, sich ausführlich über KiKA, grundsätzliche Programmstrategien und geplante Vorhaben 2019 zu informieren.



"Wir verstehen uns als Partner der Produzenten. Eine enge Zusammenarbeit ist für uns der Schlüssel für innovative Ideen und einen gemeinsamen Programmerfolg", so KiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk.



Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk gab Einblicke in die KiKA-Programmstrategie sowie in ausgewählte Projekte im kommenden Jahr 2019. Patricia Vasapollo (Leiterin FS Bildung, Familie & Service Hessischer Rundfunk) und Michael Stumpf (Leiter ZDF- Hauptredaktion Kinder und Jugend) ergänzten die Gesprächsrunde mit zukunftsweisenden Impulsen für ein kreatives Kinderprogramm. Zahlreiche Programmverantwortliche aus den ARD-, ZDF- und KiKA- Programmredaktionen standen ebenfalls als Gesprächspartner zur Verfügung. Die Veranstaltung moderierte "Timster"-Moderator Tim Gailus.



Frau Dr. Astrid Plenk zeigte sich beeindruckt vom großen Interesse für Kinderprogramm und -Content, aber auch Anzahl und Vielfalt der Firmen aus dem gesamten Bundesgebiet, vertreten durch zahlreich angereiste Produzentinnen und Produzenten. "Wir befinden uns in einer Zeit, in der vieles im Medienbereich im Umbruch ist. Neue Wege wollen beschritten und dabei die verschiedenen Ausspielwege bereits im Entstehungsprozess relevanter und partizipativer Inhalte für Kinder mitgedacht werden. Dazu ist ein intensiver Austausch wichtig", verdeutlicht die KiKA-Programmgeschäftsführerin.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Gothaer Straße 36 99094 Erfurt Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de