Wiesbaden (ots) - Neugierige Besucher, angeregte Gespräche und Diskussionen, lebendige Stimmung - der 2. Hessische Innovationskongress am 15. November 2018 verwandelte den ehrwürdigen Frankfurter Palmengarten in einen Marktplatz der Innovationen.



"1.300 Teilnehmer aus knapp 200 Start-ups, 400 kleinen und mittleren Unternehmen sowie aus fast 100 Großunternehmen, 38 Aussteller, 48 Coaches", zieht Dr. Rainer Waldschmidt, Geschäftsführer der Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI), Bilanz. Der Kongress ist damit einer der größten gewesen, der von der HTAI jemals für die Hessische Landesregierung organisiert wurde. Den Erfolg erklärt Waldschmidt mit der Vernetzung und den Beratern aus allen relevanten Bereichen wie beispielsweise den regionalen und lokalen Wirtschaftsförderern: "So konnte man sich direkt vor Ort inspirieren und auch beraten lassen", berichtet Waldschmidt und betont: "Der Kongress an sich ist eine Innovation!" Prof. Dr. Martina Klärle, Geschäftsführerin der Hessischen Landgesellschaft mbH, ergänzt: "Ich wurde zu so vielen Ideen inspiriert. Wenn ich nur 1% davon umsetzen kann, wäre das schon ein großer Erfolg. Und das Wichtigste: Es war so richtig der Geist der Möglichkeit zu spüren!"



Die HTAI präsentierte sich mit dem Kongress als Partner für Start-ups, Mittelständler und alle, die sich für Innovation interessieren: "Das Netzwerk des Technologielandes Hessen hat sich viel vorgenommen. Wir müssen innovativ sein, damit wir uns auch im globalen Kontext als starker Technologiestandort behaupten können", erklärte Dr. Carsten Ott, Abteilungsleiter Technologie & Innovation der HTAI.



Projektleiterin Dolores Reisenauer notierte sich direkt neue Ideen zu interaktiven Formaten, die auch beim 3. Hessischen Innovationskongress am 30. Oktober 2019 für eine optimale Vernetzung der Teilnehmer sorgen. Mit Veranstaltungen wie dem Innovationskongress, dem Breitbandgipfel oder dem Mobilitätskongress setzt die HTAI den Anspruch des Hessischen Wirtschaftsministeriums um: "Wir organisieren Innovation."



Die Hessen Trade & Invest GmbH (HTAI) ist die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Landes Hessen. Die HTAI ist zentraler Ansprechpartner für Unternehmen sowie für wissenschaftliche, politische und gesellschaftliche Institutionen. www.htai.de



