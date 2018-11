Ausscheiden Vorstandsmitglied DGAP-Ad-hoc: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung / Schlagwort(e): Personalie Ausscheiden Vorstandsmitglied 16.11.2018 / 21:46 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, Frankfurt am Main: Ausscheiden Vorstandsmitglied DGAP-Ad-hoc: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung / Schlagwort(e): Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds Frankfurt am Main, den 16. November 2018 21.15 Uhr CET Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR Der Aufsichtsrat der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung und Herr Hendryk Sittig, Vorstand der a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung, haben sich heute einvernehmlich darauf verständigt, dass Hendryk Sittig vor Ablauf seiner zu Ende Dezember 2022 auslaufenden Bestellung zum 7. Dezember 2018 aus dem Vorstand ausscheiden wird. Der Aufsichtsrat dankt Hendryk Sittig bereits an dieser Stelle für die gute, langjährige und stets konstruktive Zusammenarbeit. a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Der Vorstand Kontakt: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Hendryk Sittig Gutleutstr. 175 60327 Frankfurt am Main Tel:+49 (0)69 24 000 825 Fax:+49 (0)69 24 000 829 E-Mail:hendryk.sittig@aaa-ffm.de Unternehmen: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Gutleutstr. 175 60327 Frankfurt am Main Telefon: +49 69 - 24000 822 Fax: +49 69 - 24000-829 E-Mail: hendryk.sittig@aaa-ffm.de Internet: www.aaa-ffm.de ISIN: DE0007228009 WKN 722800 Börsen: Regulierter Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard); Freiverkehr Hamburg] 16.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: a.a.a. aktiengesellschaft allgemeine anlageverwaltung Friedrich-Ebert-Anlage 3 60327 Frankfurt (Main) Deutschland Telefon: 6924000816 Fax: +49 (0) 69 24 00 08 29 E-Mail: hendryk.sittig@aaa-ffm.de Internet: www.aaa-ffm.de ISIN: DE0007228009 WKN: 722800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 747359 16.11.2018 CET/CEST ISIN DE0007228009 AXC0280 2018-11-16/21:47