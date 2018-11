Die Facebook-Aktie glänzte in der ersten Hälfte des Jahres 2018 noch durch einen stabilen Aufwärtstrend. Von diesem Glanz ist in der Zwischenzeit nicht mehr allzu viel übrig geblieben, denn seit die Aktie im Sommer bei 218,62 US-Dollar ein neues Jahreshoch erreichte, ist der Wert in einen stabilen, mittelfristigen Abwärtstrend übergegangen.

Aus der Sicht der Käufer muss es auch weiterhin das Ziel sein, diesen Trend möglichst schnell zu brechen. Entscheidend näher gekommen sind die Bullen diesem ... (Dr. Bernd Heim)

