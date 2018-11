Amazon konnte am Freitag zum Ende dieser Woche im hier maßgeblichen US-Handel die Kurse vom Vortag nicht mehr halten. Schade, meinen charttechnische Analysten. Denn genau an dieser Stelle hätte es das Signal für ein fulminantes Comeback nach oben geben können. So ist das Signal eher in die andere Richtung gerichtet.

Denn: Der Wert befindet sich zumindest kurzfristig in einem Abwärtsmarsch. Dabei waren bei 1.620 Dollar(!) die Untergrenzen mehrfach getestet und erfolgreich bestätigt worden, bevor ... (Frank Holbaum)

