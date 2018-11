Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WMT: Wal-Mart am 16.11. -1,86%, Volumen 157% normaler Tage , BCO: Boeing am 16.11. -1,65%, Volumen 105% normaler Tage , 3V64: VISA am 16.11. -1,17%, Volumen 112% normaler Tage , MDO: McDonalds am 16.11. 2,20%, Volumen 95% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 16.11. 2,33%, Volumen 128% normaler Tage , PA9: Travelers Companies am 16.11. 2,53%, Volumen 179% normaler Tage , Dow Jones: +0,49% Aktie Symbol SK Perf. Travelers Companies PA9 128.770 2.53% UnitedHealth UNH 271.110 2.33% McDonalds MDO 187.590 2.20% ...

