Mit Stephen Barclay rückt ein Politiker aus der zweiten Reihe an die Spitze des Ministeriums für den Austritt aus der EU. Ob der neue Brexit-Minister viel bewegen kann? Und was will er eigentlich erreichen?

Stephen - who? Selbst Insider in Großbritannien konnten mit dem Namen des neuen Brexit-Ministers Stephen Barclay zunächst nichts anfangen. Der 46-Jährige war bisher Staatssekretär im Gesundheitsministerium und zuvor Staatssekretär im Finanzministerium, wird nun aber Nachfolger des am Donnerstag unter Protest zurückgetretenen Dominic Raab. Wie Raab und dessen Vorgänger David Davis zählt Barclay zu den Brexiteers, ist allerdings weit weniger ideologisch verbohrt und außerdem von eher wohltemperiertem Gemüt. Politische Beobachter beschreiben ihn als "soft Leaver". Er gilt zudem als äußerst loyaler Anhänger von Premierministerin Theresa May. Mit ihrem Stabschef Gavin Barwell verbindet ihn eine enge persönliche Freundschaft.

Anders als Davis und Raab wird der neue Minister kaum mehr Einfluss auf die Gespräche mit Brüssel nehmen können: May machte klar, dass die künftigen Verhandlungen mit der EU von nun an wirklich Chefsache sein werden. Damit wertet sie das Brexit-Ministerium ab, das jetzt vor allem eine innenpolitische Rolle bei den Vorbereitungen auf den EU-Austritt spielen wird und kommuniziert zum ersten Mal nach außen, was de facto schon längst Realität war: Sie selbst und ihr Spitzenbeamter Oliver Robbins beanspruchen bei den Gesprächen mit EU-Chefunterhändler Michel Barnier die absolute Federführung - etwas was sowohl dem eitlen Davis und als auch dem ehrgeizigen Raab sauer aufgestoßen war.

Immer wieder hatte es in der Vergangenheit zudem gerüchteweise geheißen, das Ministerium mit dem pompösen Titel "Departement for Exiting the European Union" werde möglicherweise recht bald nach dem offiziellen Austrittstermin am 29. März 2019 aufgelöst. Damit wäre Barclay nur noch ein ...

