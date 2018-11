Die 1,9 Millionen Riester-Sparer der UniProfi-Rente bekommen einen neuen Fondsmanager. Marc Hellingrath kennt sich mit Anleihen aus. Aber kann er auch Aktien?

Einen der wichtigsten und mächtigsten Fondsmanager in Deutschland kennt kaum jemand. Der unauffällige Endvierziger Gunther Kramert mied die Öffentlichkeit und sein Arbeitgeber, das genossenschaftliche Fondshaus Union Investment, drängte ihn nicht ins Rampenlicht. Kramert lenkt in Frankfurt 16 Milliarden Euro in den weltweit investierenden Aktienfonds Uniglobal und Uniglobal Vorsorge und damit fast ein Zehntel der 183 Milliarden Euro, die Privatanleger dem Haus anvertraut haben. Kramert war zuständig für die Performance von 1,9 Millionen Riester-Fondssparern, die bei Volks- und Raiffeisenbanken einen staatlich geförderten Altersvorsorge-Vertrag UniProfi-Rente abgeschlossen haben.

Managerwechsel haben Konjunktur

Aber Ende des Jahres verlässt Kramert das Haus aus persönlichen Gründen. Das hat gerade Konjunktur: Viele Manager mit milliardenschweren Portfolios sind in den vergangenen Monaten ausgestiegen, etwa Tim Albrecht von der DWS, Talib Sheikh bei JP Morgan Asset Management oder Edouard Carmignac vom gleichnamigen französischen Fondshaus. Wie Kramert konnten sie in den vergangenen Jahren noch steigende Aktienmärkte nutzen. Inzwischen wird es im Fondsmanagement schwieriger, die Märkte tendieren seitwärts und zuletzt auch mal scharf abwärts. Milliardenschwere Fonds durch solche Turbulenzen zu steuern macht weniger Freude. Das mögen sich manche nicht mehr antun. Sie hören lieber mit einer positiven Performance auf.

Kramert war seit 2012 für den UniGlobal zuständig. Damals ersetzte er André Köttner, der zur DWS wechselte. Köttner hatte zuvor beim UniGlobal gegenüber seinem Vergleichsindex immer ein paar Prozentpunkte herausholen können. Das gelang Kramert seit dem Jahr 2013 nicht mehr. Der Fonds fiel gegenüber dem Vergleichsindex MSCI Welt zurück, schlug sich aber zumindest noch besser, als andere globale Aktienfonds und liegt immerhin über dem Schnitt der Fondsgruppe.

Kramert ...

