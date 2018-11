Der Ökonom Joachim Ragnitz gibt einigen Regionen keine Zukunft mehr. Bürgermeisterin Christine Herntier will ihr Spremberg in der Lausitz erhalten. Ein Gespräch über Kohle, kluges Schrumpfen und Mut.

Die Kohle durchströmt Spremberg buchstäblich. "Kommen Sie, vielleicht ist die Spree heute braun", sagt Christine Herntier zu ihrem Gast und zieht dann ihren Regenschirm tiefer über den Kopf, weil es unablässig schüttet und windet. Das Wetter ist nicht gerade nach Spaziergang, aber das muss jetzt sein. Drei Minuten hinterm Rathaus, am Ende einer Kopfsteinpflastergasse, steigt Herntier ein paar Stufen hoch, steuert auf die Balustrade zu und beugt sich übers Geländer. Sie steht jetzt auf einem Wehr, unter ihr braust die Spree, und Wasser und Ufer sind tatsächlich rotbraun, über und über. Eisenhydroxidschlamm, ruft Herntier gegen das Tosen und die Windböen an. Es sind die Auswaschungen aus den gefluteten Tagebauen der Umgebung, die dem Wasserlauf hier ihre typische Farbe geben - flüssige Boten des bescheidenen Wohlstands in der Region. "Unsere braune Spree", sagt sie fast liebevoll. Es klingt nach Selbstbehauptung und auch nach Nostalgie. Nach: Wie lange noch?

Christine Herntier, Bürgermeisterin von Spremberg in der Lausitz, ist nicht der Typ, der jammert. Aber dass ihr Städtchen heute fast alles der Kohle verdankt, das will sie ihrem Gast dann doch deutlich machen. Und Joachim Ragnitz hört auch aufmerksam zu. Der Ökonom vom ifo Institut ist aus Dresden in die Lausitz gekommen. Vor einigen Wochen hatte er der "FAZ" ein Interview gegeben, in dem Sätze wie dieser fielen: "Manche Dörfer sollten wir besser schließen."

Nun ist er hier, an einem Ort, den es - ginge es nur nach kühler Berechnung - eines Tages nicht mehr geben könnte. Weil Spremberg, einst 28 000 Einwohner, heute noch 23 000, zwar kein Dorf ist. Aber eben doch für die ländlichen Regionen in Deutschland steht, die um ihre Existenz kämpfen. Weil viele der Jungen gehen. Und weil die Tage der Kohleindustrie gezählt sind, die hier bisher für gut bezahlte Jobs sorgte. Da ist sie wieder, die Frage: Wie lange noch?

Herntier, die Bürgermeisterin und Politikerin, kämpft um jedes weitere Jahr. Sie ist Mitglied der von der Bundesregierung eingesetzten Kohlekommission, die sich im Dezember auf einen Fahrplan für den Kohleausstieg einigen soll - und auf ein Konzept für Strukturwandel. Ein sperriges Wort, das für ein simples politisches Versprechen steht: Wenn die Kraftwerke schließen - 2038, 2040, vielleicht noch später - soll unbedingt etwas Neues, Besseres entstanden sein: moderne Industrien, tolle Jobs. Nur - ist das nicht zu schön, um wahr zu werden?

WirtschaftsWoche: Herr Ragnitz, lügen Politiker, wenn sie Strukturwandel versprechen?Ragnitz: Das mag hart klingen, aber ja: So ist es. Aufschwung, moderne Unternehmen, gute Jobs - all das kann kein Staat verordnen oder herbeizaubern. Leider reden einige Politiker dennoch so.

Mit der Parole "Mir sind die Hände gebunden" wird ja auch niemand gewählt.Ragnitz: Verstehen Sie mich nicht falsch: Politik ist nicht machtlos. Es werden aber viel zu hohe Erwartungen geweckt, die eigentlich nur enttäuscht werden können.

Frau Herntier, versprechen Sie Ihren Wählern zu viel?Herntier: Nein, das tue ich nicht. Wir wollen hier in Zukunft eine Modellregion für Strukturwandel werden. Und ich bin fest davon überzeugt, dass uns das gelingen kann. Man kann aus der Stube der Wissenschaft leichtfertig darüber urteilen, aber wir hier müssen den Menschen in die Augen sehen.

Ragnitz: Volles Verständnis dafür. Doch Verdrossenheit kann auch entstehen, wenn den Leuten kein reiner Wein eingeschenkt wird.

Herntier: Ich verspreche doch nicht das Blaue vom Himmel! Wenn die Bundesregierung den Kohleausstieg forcieren will, weil unsere Klimaschutzziele es so verlangen, dann muss sie das eben auch abfedern. Punkt. Wir hatten hier mal eine Glasindustrie, Textilwerkstätten, das ist alles weg. Geblieben ist uns nur noch die Kohle.

Und die muss jetzt bleiben, koste es, was es wolle?Herntier: Es geht um Zeit. In unserer Nachbarschaft liegt der Industriepark Schwarze Pumpe. Da haben einmal 17 000 Menschen gearbeitet. Heute sind es noch 5000. Davon entfallen 2500 Jobs auf die Kohleindustrie. Und wissen Sie, wie ...

