von Wolfgang Ehrensberger, €uro am SonntagFührende deutsche Ökonomen erwarten 2019 eine weitere Eintrübung des Wirtschaftsklimas. Auch hat sich das erste "Schrumpfquartal" der deutschen Wirtschaft in diesem Herbst seit drei Jahren in den Barometer-Umfragen zuletzt immer deutlicher abgezeichnet.So hat das Ökonomen-Barometer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...