Metall Zugs Halbjahresergebnisse wurden von 2 Akquisitionen bestimmt. Zum einen wurden 60% des deutschen Prüftechnik Unternehmens adaptronic und zum anderen 70% an dem Spezialisten für Augenheiltechnik, Haag-Streit, erworben. Akquisitionsbedingt kletterte der Umsatz um 24% auf 541,8 Mio SFr. Ohne die Übernahmen und Währungseffekte lag das organische Plus bei 4,9%. Treiber der Umsatzentwicklung waren die Haushaltssparte (+6,6%) und Wire Processing (+6,9%). Die Ertragskraft war aber in beiden Sparten ... (Volker Gelfarth)

