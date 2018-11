Komax ist im 1. Halbjahr auf Wachstumskurs geblieben. Der Umsatz stieg um 21,3% auf rund 237 Mio SFr und der Auftragseingang um 14% auf 256 Mio SFr. Den Umsatzanstieg begründete Komax mit der hohen Nachfrage aus der Industrie. Denn der stetig wachsende Druck bei den Kunden, den Automatisierungsgrad zu erhöhen, ist deutlich spürbar und habe in allen Regionen zum Umsatzwachstum beigetragen. So legten die Verkäufe in Europa um 9,3%, in Asien um über 31%, in Nord-/Südamerika um fast 34% und in Afrika ... (Volker Gelfarth)

