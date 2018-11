Das Wachstum des Passagieraufkommens (+6,4%) am FZ fiel im 1. Halbjahr überraschend hoch aus. Davon konnten sowohl das Flug- als auch das Nichtfluggeschäft profitieren. Der Umsatz erhöhte sich um 12,3%. Der Flughafen im brasilianischen Florianopolis wurde wie geplant in Betrieb genommen. Das internationale Geschäft gewann dadurch an Größe und steuerte rund 6% zum Umsatz bei. Um es weiter auszubauen und die Präsenz in Asien zu stärken, könnte der Clark Airport auf den Philippinen eine weitere ... (Volker Gelfarth)

