This is a Test DGAP-Ad-hoc: This is a Test / Schlagwort(e): Sonstiges This is a Test 17.11.2018 / 16:35 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dies ist ein Test. 17.11.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: This is a Test Teststraße 1 55555 Deutschland E-Mail: newsroom@eqs.com Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard) Ende der Mitteilung DGAP News-Service 747619 17.11.2018 CET/CEST AXC0005 2018-11-17/16:35