Das Bundesverkehrsministerium kümmert sich laut eines Zeitungsberichts seit Freitag im Lagezentrum um den verschärften Benzin-Notstand in Deutschland. Besonders in Nordhrein-Westfalen und Rheinland-Pfalz haben viele Autofahrer Probleme, weil Tankstellen der Sprit ausgeht, berichtet die "Bild am Sonntag".

Wegen des Niedrigwassers können auf dem Rhein keine oder nur noch wenig Schiffe fahren. "Mein Lagezentrum hat mir das Nachschub-Problem und die Situation an den Tankstellen am frühen Abend gemeldet. Wir sind bereits mit Hochdruck dran, Abhilfe zu schaffen. Es wurde bereits vor Wochen vorsorglich die nationale Sprit-Reserve geöffnet sowie das Sonn- und Feiertagsfahrverbot für die Tanklaster aufgehoben. Jetzt brauchen wir weitere Maßnahmen", sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU).

Laut Scheuer ist das Ministerium mit der Mineralölwirtschaft und den Verbänden seit Wochen im Austausch.