Bei Titlis laufen die Geschäfte gut. Im 1. Halbjahr, das von November bis April lief, konnten 620 Tsd Besucher (+3,8%), ein neuer Rekord, angelockt werden. Die Investitionen in die Beschneiungsanlage und Pistenqualität haben sich ausgezahlt. Dem Ziel, 8 Monate Wintersport anbieten zu können, kommt Titlis näher. Es kamen 6% mehr Wintersportler in die Region. Das höhere Gästeaufkommen resultierte in einem Umsatzanstieg von 7,5%, und der Gewinn stieg um 11,3% auf 5,5 Mio SFr. Insbesondere Gruppen ... (Volker Gelfarth)

