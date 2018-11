Kommende Woche wird in Brüssel über zwei Richtlinien entschieden, die einen Testfall für ein soziales Europa markieren. Die Freiheit, Unternehmen zu verlagern, gibt nicht das Recht zur Schleifung der Mitbestimmung.

Es ist längst Alltag geworden in der EU: Hunderte Unternehmen nutzen den Binnenmarkt, um grenzüberschreitend zu verschmelzen oder ihren Satzungssitz zu verlegen. Was modern, flexibel und europäisch klingt, kann jedoch gravierende Auswirkungen auf die Rechte der Beschäftigten haben. Gut also, dass die EU-Kommission sich das Unternehmensrecht vorgenommen hat und über zwei Richtlinien an die neuen Gegebenheiten und Geschwindigkeiten anpassen will.

Die Richtlinienentwürfe bergen allerdings immense Gefahren für Beschäftigte und für Verbraucher - vom Abbau wichtiger Informations- und Mitbestimmungsrechte bis zur weiteren Gründung dubioser Briefkastenfirmen. Der Europäische Gewerkschaftsbund, in dem der Deutsche Gewerkschaftsbund Mitglied ist, erwartet deswegen, dass diese bedeutendste Initiative zum europäischen Unternehmensrecht - so die Bewertung wissenschaftlicher Experten - kräftig nachgebessert wird. Und zwar rasch: Über die Entwürfe soll bereits am 19. November im juristischen Ausschuss des Europäischen Parlamentes entschieden werden.

Das zentrale Defizit: Die Regulierung bleibt in wichtigen Punkten viel zu vage und zaghaft - als habe man in den vergangenen Jahren nicht gelernt, wie rabiat Unternehmen jede noch so kleine juristische Lücke nicht nur für ihre Profitinteressen nutzen, sondern schlichtweg missbrauchen. So fehlen klare Definitionen und Vorgaben: Zwar werden grenzüberschreitende Rechtsformwechsel grundsätzlich an ökonomische Aktivitäten im Zielland geknüpft - aber es bleibt weitgehend offen, was das genau heißt. Damit wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...