Juliane Kokott, Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof, spricht über den Vertrauensverlust vieler Europäer, die Ausputzer-Funktion ihres Gerichts - und kritisiert den mangelhaften Rechtsstaat in Bayern.

Frau Generalanwältin Kokott, ob die Luftverschmutzung in den deutschen Innenstädten oder die Nitratbelastung des Grundwassers - viele Bürger haben den Eindruck, dass in Deutschland oft geltendes europäisches Recht missachtet wird.Juliane Kokott: "Oft" ist ein relativer Begriff. Einerseits ist jede Verletzung des Unionsrechts ein Problem, andererseits zeigen die Statistiken der Kommission und des Gerichtshofs nicht, dass gerade Deutschland das Unionsrecht häufiger verletzen würde als andere Mitgliedstaaten. Die beiden genannten Problembereiche, Nitrat in der Landwirtschaft und Luftqualität, sind von sehr ambitionierten Unionsregelungen gekennzeichnet, die tiefgreifende Anpassungen erforderlich machen. Die betroffenen Interessen sind sehr stark und ihre Verteidiger leisten natürlich Widerstand. Daher ist es nicht überraschend, dass Deutschland, aber auch viele andere Mitgliedstaaten, Schwierigkeiten bei der Umsetzung haben. Erschreckend ist allerdings gerade im Bereich Nitrat, dass Verstöße bestehen, obwohl die Richtlinie bereits 1991 erlassen wurde.

Wie kann das sein? Hat Deutschland einfach schlechte Gesetze?Ein gutes Gesetz muss formalen und inhaltlichen Ansprüchen genügen. Formal sollte es insbesondere klar, also nicht unnötig kompliziert, widersprüchlich oder unvollständig, gefasst sein. Inhaltlich muss ein Gesetz angemessene Regelungen für seinen jeweiligen Gegenstand schaffen. Neben den zu lösenden Problemen ist dabei auch höherrangiges Recht zu beachten, insbesondere die Grundrechte. Bei der Umsetzung des Unionsrechts ist der innerstaatliche Gesetzgeber zudem in einer besonderen Situation, weil seine Gestaltungsfreiheit durch die Vorgaben des Unionsrechts begrenzt wird. So muss der deutsche Gesetzgeber die notwendigen Regelungen erlassen, damit die unionsrechtlichen Grenzwerte für die Luftqualität eingehalten werden ...

