Der Whistleblower Bradley Birkenfeld arbeitet an einer Organisation, um EU-Konzernen in den USA den Strafprozess machen zu können. In den USA zahlen Behörden millionenschwere Belohnungen an Whistleblower.

Der Whistleblower Bradley Birkenfeld baut eine Organisation auf, die kriminelle EU-Konzerne vor US-Strafgerichte bringen soll. Das sagte der in Malta lebende Amerikaner der WirtschaftsWoche. Birkenfeld wurde bekannt, als er 2009 enthüllte wie tausende Amerikaner über die Schweizer UBS Bank Steuern hinterzogen. Sie mussten später 15 Milliarden Dollar nachzahlen. Birkenfeld erhielt eine Belohnung von mehr als 100 Millionen Euro.

Anders als in Europa, zahlen in den USA Behörden millionenschwere Belohnungen an Whistleblower. Meist bekommen sie einen Anteil an den Strafen, die der Staat dank ihrer Hinweise erhält. Straffähig sind nicht nur US-Firmen, sondern auch europäische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...