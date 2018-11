Die Frage der Vorwochenanalyse, ob sich der DAX von der 11.500 lösen kann, muss mit einem Nein beantwortet werden. Dabei war der Montag noch der euphorischste Börsentag. Eine Eröffnung mit Kursen knapp unter 11.600 Punkten war alles an Erholung, was der Markt zu bieten hatte. Diese wurde sehr schnell korrigiert. Bereits am Abend standen wir nur noch knapp über 11.300 Punkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...