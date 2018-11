Während die Grünen das Zentrum erobern, hadert die SPD mit etwas, das viele als Wurzel allen Übels sehen: Hartz IV. Nun gibt es erste Ideen für etwas Neues, ein "Bürgergeld". So heißt aber schon das FDP-Konzept.

Wenn in dieser Zeit, wo so wenig sicher scheint, auf eines noch Verlass ist, dann auf die SPD. Und zwar auf das ständig wiederkehrende Gespenst mit dem Namen Hartz IV. Kurz nach dem Start der großen Koalition gab es dazu im März eine hitzige Debatte - und nun, die SPD ist auf 14 Prozent abgestürzt, ist das Thema wieder da.

Einige in der Partei halten "Erneuerung" für das Unwort des Jahres bei der SPD. Das Unwort des Jahrzehnts heißt wohl Hartz IV. Bis heute leiden die Sozialdemokraten an der Reform, die die Kanzlerschaft von Gerhard Schröder prägte - so wie das Flüchtlingsthema Angela Merkels Kanzlerschaft heute, dieses droht zum "Hartz IV der CDU" zu werden.

Ist das Hartz-IV-System noch zeitgemäß? Oder mitverantwortlich dafür, dass viele Bürger sich abgehängt fühlen und sich der AfD und anderen Alternativen zuwenden? Vizekanzler Olaf Scholz hatte Ende März bei der letzten Debatte klar gesagt: Am Hartz-IV-Prinzip des Forderns und Förderns werde nicht gerüttelt. Auslöser der damaligen Debatte war Berlins Regierungschef Michael Müller, der als Hartz-Alternative ein "solidarisches Grundeinkommen" von 1200 Euro für alle will, die zu gemeinnütziger, sozialversicherungspflichtiger Arbeit bereit sind.Nun schweigt Scholz. Während die SPD-Bewegung wächst, programmatisch nach links abzubiegen, und Hartz IV abzuschaffen. Interessant ist, dass der Höhenflug der Grünen - 23 Prozent in einer ARD-Umfrage, nur noch knapp hinter CDU/CSU (26) - mit einem Mitte-Kurs geschieht.

Werden die Grünen zur neuen Volkspartei? Schröders Mantra - das Scholz sofort unterschreiben würde -, lautete stets: "Wahlen werden in der Mitte gewonnen." Während die CDU im offenen Kandidatenrennen um die Nachfolge Merkels einen Frühling erlebt, wird bei der SPD über Andrea Nahles, die ihren Vorsitz einer Absprache im kleinen Kreis verdankt, und Scholz zunehmend kritisch gesprochen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...