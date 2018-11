Köln (ots) - Quoten-Bestwert für Hundeerziehung bei VOX: "Der Hundeprofi" erzielte am gestrigen Samstag (17.11.2018) um 19:10 Uhr mit starken 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-jährigen Zuschauern sowie 13,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen neue Bestwerte seit Sendestart. 2,17 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren - ebenfalls ein Rekordwert - sahen gestern, wie der Tierpsychologe Martin Rütter zwei Problem-"Felle" und ihre Besitzer in die harte Schule der Hundeerziehung schickte. Damit sicherte sich VOX klar die Marktführerschaft (14 bis 59 Jahre und 14 bis 49 Jahre).



Insgesamt erreichte VOX einen sehr guten Tagesmarktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.



Wer die gestrige Ausgabe von "Der Hundeprofi" verpasst hat, kann die Folge kostenlos bei TVNOW.de abrufen.



Quelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL D Forschung und Märkte/vorläufig gewichtet/Stand: 18.11.2018



