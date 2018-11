Borussia Dortmund und der Fußball-Index

Lange Zeit galten Aktien von europäischen Fußball-Vereinen als reine Spielerei der Fans und nicht als seriöse Investments. Diese Zeiten sind längst vorbei. Fußball ist ein Milliardengeschäft, das den gesamten Globus erfasst hat. Entsprechend sind auch die Vereine professioneller denn je und bereit, von den unzähligen Einnahmequellen zu profitieren.

Borussia Dortmund auf dem Vormarsch

Am 10. November stand in der Fußball-Bundesliga das Spitzenspiel der Saison auf dem Programm. Tabellenführer Borussia Dortmund (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) empfing den amtierenden Meister FC Bayern München im heimischen Signal-Iduna-Park. Wie so häufig in den vergangenen Wochen unter dem neuen Trainer Lucien Favre spielte der BVB furios auf und schaffte es den bayerischen Erzrivalen mit einer Niederlage von 3:2 nach Hause zu schicken. In der Tabelle vergrößerte sich der Abstand der Dortmunder zum Dauermeister der Fußball-Bundesliga der vergangenen Jahre auf sieben Punkte. In diesem Jahr könnte der Titel nach Dortmund gehen, nachdem ihn die Bayern sechs Mal in Folge gewinnen konnten. Der Sieg des BVB machte sich auch am Aktienmarkt bemerkbar. Anleger zeigten sich begeistert und verschafften der Aktie des einzigen an der Börse notierten Fußballverein Deutschlands den Sprung auf ein neues Rekordhoch. Bereits in den Wochen und Monaten zuvor legte die BVB-Aktie einen steilen Anstieg hin.

Den vollständigen Artikel lesen ...