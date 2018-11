Benjamin Netanjahu ist seit 2009 durchgängig Israels Ministerpräsident. Die von anderen Politikern geforderte vorgezogenen Neuwahlen lehnt er prinzipiell ab.

Angesichts einer Regierungskrise in Israel kämpft Ministerpräsident Benjamin Netanjahu um eine Stabilisierung seiner rechtsreligiösen Koalition. "In dieser sensiblen Sicherheitslage wäre es falsch, Neuwahlen anzusetzen", sagte Netanjahu am Sonntag nach Angaben seines Büros bei einer Regierungssitzung in Jerusalem.

Am Abend wolle er Finanzminister Mosche Kachlon von der Mitte-Rechts-Partei Kulanu treffen, "in einem letzten Versuch, den Sturz ...

