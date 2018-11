Der Kursanstieg von Tencent in den letzten Tagen könnte Anleger leicht zu einem Einstieg verleiten. Schaut man sich aber das letzte Halbjahr an, sieht man immer wieder Kursanstiege, die später in einen größeren Sturz übergegangen sind. Zudem erkennt man, dass sich der Kurs zumeist am unteren Ende des Bollinger Bandes befindet. Aber der MACD ist sehr stark angestiegen, sodass sich hieraus vielleicht wieder Chancen eröffnen.

Wie macht sich der Kurs im 4-Stundenchart?

In den letzten Wochen ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...