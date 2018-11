Bei der familiengeführten Brauerei aus dem Sauerland bleibt die einzige Konstante der Wechsel im Management. Nach dem Abgang von Alessandra Cama haben Zahlenknechte und Berater das Ruder im Sauerland übernommen.

Beim Sauerländer Bierbrauer Warsteiner geht es zu wie in der Fußballbundesliga: Vorstand, Präsidiumsmitglieder, Club-Boss - alle stehen wie ein Mann hinter dem Trainer und sprechen ihm das Vertrauen aus. Er sitze fest im Sattel, sagt auch der Trainer, denke zu keiner Sekunde ans Aufhören. Drei Spieltage und zwei Niederlagen später wird er vom Hof gejagt.

Auch Alessandra Cama antwortete in einem Interview im Februar, da war sie erst seit vier Monaten als Geschäftsführerin der familiengeführten Brauerei im Amt, auf die Frage, ob mit ihr nun endlich Kontinuität bei Warsteiner einziehen werde: "Ich habe eine Aufgabe angetreten, die mich begeistert. Ich denke nicht über ein Aufhören nach." Zehn Monate und ein paar Gedanken später verlässt Cama das Unternehmen, das Ende folgt in den kommenden Wochen.

Alles sei von Beginn an so geplant gewesen, heißt es von Warsteiner-Seite. Es sei stets beabsichtigt gewesen, dass Cama ihren Posten nach dem Abschluss des Sanierungsprogramms aufgeben werde. Sie scheide daher planmäßig aus. Allein - kommuniziert wurde das vorher nie.

Der Branchendienst Inside berichtet, Cama habe sich erst kürzlich ein neues Zweitbüro in Fürstenfeldbruck bei der Tochter-Brauerei König Ludwig einrichten lassen. So geräuschlos, wie es das Unternehmen nach außen hin darstellt, dürfte die Personalie also in der Tat nicht abgelaufen sein. Die Lebensmittel-Zeitung berichtet gar von einem Treffen zwischen Cama und Brauerei-Inhaberin Catharina Cramer. Der Inhaberin sei dabei nach zahlreichen Personalabgängen im Vertrieb sowie Gerüchten, wonach Gastronomie-Chef Ingo Swoboda ebenfalls auf dem Absprung zu Kaffeeröster Lavazza stehe, wohl der Kragen geplatzt.

"Vielleicht hat Cama den Konflikt auch provoziert", zitiert das Blatt einen Insider. Swoboda jedenfalls soll offenbar im Unternehmen bleiben. Vor diesem Hintergrund bleiben ...

