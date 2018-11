Trotz gesunkener Beteiligung sieht sich die IG Metall durch die Betriebsratswahlen in ihren Branchen gestärkt. "Wir sind gut aufgestellt", sagte der Funktionsbereichsleiter Betriebspolitik, Rudolf Luz, der Deutschen Presse-Agentur. Nach seinen Angaben wurden bis Ende Mai in gut 10 000 Betrieben neue Arbeitnehmervertretungen gewählt, wobei die Wahlbeteiligung um 3,6 Punkte auf 66,3 Prozent gesunken sei.

Die Zahl der Beschäftigten in mitbestimmten Betrieben sei um 150 000 auf 3,45 Millionen angestiegen. Neben der Metall- und Elektroindustrie gehören auch die Branchen Stahl, Textil sowie Holz und Kunststoff zum Organisationsbereich der IG Metall. Nach Einschätzung der Gewerkschaft gibt es in diesem auch rund 4000 Unternehmen ohne betriebliche Arbeitnehmervertretung.

Von den rund 73 300 Betriebsratsmitgliedern seien etwa 40 Prozent neu in dieser Funktion, was eine weiterhin große Bereitschaft zum betrieblichen Engagement belege, erklärte Luz. 71 Prozent von ihnen seien bereits Mitglieder der IG Metall, wobei dieser Anteil erfahrungsgemäß in der vierjährigen Wahlperiode noch steige.

Im Vergleich zur Vorperiode seien mehr Frauen sowie mehr Ingenieure und Verwaltungsmitarbeiter in den Gremien vertreten, was die Struktur der Belegschaften besser widerspiegele. Mit 26,5 Prozent in den Betriebsräten übertreffen die Frauen ihren Anteil in der Belegschaft von 20,6 Prozent deutlich. Von den Betriebsratsvorsitzenden sind 15 Prozent weiblich.

Rechtspopulistische Gruppierungen wie das "Zentrum Automobil" spielen nach Einschätzung der IG Metall in den Betrieben nur eine untergeordnete Rolle. Mit bundesweit 19 Mandaten lägen sie im Promillebereich und verfügten nirgendwo über Mehrheiten. "Wir wischen das nicht beiseite", sagte Luz. Beste Gegenmittel gegen populistische und ausländerfeindliche Thesen seien eine gute Betriebsratsarbeit und die passende Ansprache der Beschäftigten.

Auf die Betriebsräte kämen mit der Digitalisierung und der Umstellung auf die Elektromobilität neue und wichtige Gestaltungsaufgaben zu, sagte Luz. Die Umstellung des VW -Werkes in Emden auf Elektrofahrzeuge sei da nur ein prominentes Beispiel. Weitere Herausforderungen seien die Einführung künstlicher Intelligenz in der Verwaltung oder die Vernetzung der Produkte im Maschinenbau. Bei diesen Entwicklungen müssten die Betriebsräte die Interessen der Beschäftigten wahren./ceb/DP/he

