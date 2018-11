Bisher sträuben sich die SPD und Bundesfinanzminister Olaf Scholz gegen Steuersenkungen für Firmen. Nun befürwortet Wirtschaftsminister Peter Altmaier mit Nachdruck baldige Steuererleichterungen.

Nach dem Konjunktureinbruch im dritten Quartal dringt Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) auf baldige Steuererleichterungen. "Wir brauchen Klarheit über Entlastungen für Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Wirtschaft, wie den schrittweisen vollständigen Soli-Abbau für alle, weniger Bürokratie und mehr Innovation", sagt der CDU-Politiker der "Welt am Sonntag". So sei die von großen Unternehmen gezahlte Körperschaftsteuer in Deutschland inzwischen höher als in anderen großen Industrieländern wie den USA, Großbritannien und demnächst auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...