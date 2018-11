Akuter Strommangel mitten in Europa, in Belgien ist das mehr als ein Gedankenspiel. Weil wochenlang nur einer von sieben Atommeilern lief, bereiten die Behörden sich aufs Schlimmste vor.

17.00 Uhr, es ist fast dunkel. Spätestens jetzt geht überall das Licht an. Was in Deutschland selbstverständlich ist, könnte im Nachbarland Belgien zum Problem werden. Dort fallen derzeit fast alle Atommeiler wegen Problemen oder Wartung aus. Der Strom wird knapp, zwischenzeitlich stand sogar das große Wort "Blackout" im Raum. Der November gehört nach Angaben des Netzbetreibers Elia zu den kritischsten Monaten. Noch brennt das Licht - aber sitzen die Belgier bald im Dunkeln?

Die belgischen Atomkraftwerke sind schon lange umstritten. Seit Jahren gibt es vor allem in Deutschland große Sorge über den Zustand der sieben Reaktoren. Feine Risse hier, maroder Beton da - immer wieder gibt es Probleme an den beiden Standorten in Tihange und Doel. Regelmäßig werden Meiler für Reparaturen abgeschaltet. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) und NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordern die Stilllegung der Anlagen. Tihange liegt nur rund 70 Kilometer von der Grenze zu Aachen entfernt.

Wochenlang lief zuletzt nur ein einziger der sieben Meiler: Doel 3, 1982 ans Netz gegangen, mit einer Leistung von 1006 Megawatt - alle anderen waren wegen Wartungs- oder Reparaturarbeiten abgeschaltet. Netzbetreiber Elia warnte vor einigen Wochen eindringlich: Sollten nicht zusätzlich mindestens 1600 Megawatt besorgt werden, könne man nicht für die Versorgungssicherheit des Landes garantieren.

Inzwischen gibt Elia-Sprecher Tom Demeyer Entwarnung.

