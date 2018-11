Wie eine U-Haft in der Türkei aussieht, weiß die Journalistin Mesale Tolu aus eigener Erfahrung. Festgesetzten Bundesbürgern rät sie an die Öffentlichkeit zu gehen.

Die über Monate in der Türkei inhaftierte deutsche Journalistin Mesale Tolu rät anderen aus politischen Gründen festgesetzten Bundesbürgern in dem Land, an die Öffentlichkeit zu gehen. "Tatsächlich wurde mir von deutschen Vertretern immer wieder mal geraten, doch der stillen Diplomatie eine Chance zu geben", sagte Tolu der "Welt am Sonntag". Dies sei ihrer Erfahrung ...

