Frankreichs Präsident ist anlässlich einer Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag in Berlin. In einer Rede fordert er ein krisenfesteres Europa.

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Europa auf mehr Eigenständigkeit eingeschworen, um sich in der Welt künftig behaupten zu können. "Europa und darin das deutsch-französische Paar hat die Pflicht, die Welt nicht ins Chaos abgleiten zu lassen", sagte er am Sonntag in einer Rede zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag. "Deswegen muss Europa stärker werden, deswegen muss es eigenständiger werden."

In Zeiten des wachsenden Nationalismus müsse der Kontinent krisenfester werden. "Heute müssen wir ein neues Kapitel aufschlagen. Das schulden wir Europa", sagte Macron weiter. Europa müsse zudem mehr Verantwortung für seine Verteidigung und seine Sicherheit übernehmen, es brauche eine größere europäische ...

