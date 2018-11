Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat bei seinem Besuch in Deutschland vor dem deutschen Bundestag für mehr Souveränität für die europäische Gemeinschaft geworben.

Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron hat im Bundestag für eine Übertragung von mehr Aufgaben an die EU und mehr Souveränität für die Gemeinschaft geworben. Für Herausforderungen wie die Einwanderung, den Klimawandel oder auch den Wandel der Landwirtschaft sei die EU nicht gegründet worden, sagte Macron am Volkstrauertag. "Sie ist dafür nicht aufgestellt."

Deutschland und Frankreich seien hier aber 100 Jahre nach Ende des Ersten Weltkriegs gefragt. Die EU taste sich an die Herausforderungen mit der Berührungsangst eines Anfängers heran. "Die neue deutsch-französische Aufgabe besteht darin, Europa mit den notwendigen Instrumenten der Souveränität auszustatten." Es gebe aber Ängste, wenn gemeinsame Entscheidungen in der Außen- und Migrationspolitik getroffen oder ein wachsender Teil des Haushaltes und sogar der Steuereinnahmen geteilt werden müssten.

Alle wünschten sich einen fairen Welthandel, eine geschützte Umwelt und eine geregelte Weltordnung. Daher brauche es eine starke EU. "Das deutsch-französische Gespann hat die Aufgabe, die Welt nicht ins Chaos abdriften zu lassen und sie auf einen friedlichen Kurs zu bringen." Man dürfe nicht zum Spielzeug anderer einflussreicher Staaten werden: "Es gibt zu viele Mächte, die uns ausbremsen wollen." Auf dem Weg zu mehr Europa dürften Deutschland und Frankreich daher nicht zögern. "Wir haben die Aufgabe, jetzt zu handeln, weil wir es Europa schulden", sagte Macron, der nach der Rede lange Ovationen im Bundestag erhielt.

Macron rief Deutschland zu einer Kraftanstrengung auf, um Europa in Zeiten eines neuen Nationalismus rasch krisenfester zu machen. "Heute müssen wir ein neues Kapitel aufschlagen", sagte Macron am Sonntag in einer Rede zum Volkstrauertag im Deutschen Bundestag. "Das schulden wir Europa." Auch der Klimawandel, Handelskonflikte und andere gewaltige ...

