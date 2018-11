Eine neue Krise der Weltwirtschaft wird vor allem Unternehmen und Staaten treffen, die sich der digitalen Revolution verweigern.

Die derzeit stattfindende Abschwächung der Konjunktur hat viele offensichtliche Ursachen: Der Handelskrieg zwischen den USA und China schadet beiden Großmächten, der Brexit schadet Großbritannien und der EU, der Dominanz von nationalen Interessen treiben die Wirtschaft in Richtung Protektionismus, die Regulierungswut vor allem der EU bremst die Dynamik der Unternehmen. Außer diesen Faktoren wirken allerdings weniger beachtete psychische Reaktionen, die gravierende, ökonomische Auswirkungen haben. Die "Digitalisierung" wird dämonisiert, die ständige Verwendung des Worts erinnert an das alte "Weiche, Satan!" Die Finanzkrise hatte eine sehr lange, psychisch bedingte Bremswirkung Schon der gefeierte und nun abebbende Aufschwung der vergangenen zwei Jahre hatte psychische Ursachen. Lange wirkte der Schock der Finanzkrise 2008 nach und löste in den meisten Firmen und Privathaushalten ein extrem vorsichtiges Verhalten aus. Jede Anschaffung wurde ...

