Als weltweit führender Anbieter von Biosimilars verfolgt Celltrion Healthcare das Ziel, durch verbesserten Patientenzugang zu Biosimilars einen positiven Beitrag zur Gestaltung der Gesundheitsversorgung der Zukunft zu leisten

Celltrion Healthcare präsentierte seine Vision der "Gestaltung der künftigen Gesundheitsversorgung durch verbesserten Zugang zu Biosimilars" auf der 5. jährlichen Biosimilars USA Conference in New Jersey, USA.

Biosimilars bieten Leistungsanbietern im Gesundheitswesen und Patienten größere Auswahl und Mehrwert bei Arzneimitteln, leichteren Zugang zu Therapien und bessere Behandlungsergebnisse. Laut Angaben von IMS Health könnten Biosimilars bis 2020 zu Gesamteinsparungen von bis zu 107 Mrd. US-Dollar in den USA und den fünf führenden Ländern der Europäischen Union (EU) führen.1 Die EU hat bedeutende Fortschritte hinsichtlich der Erschließung des Potenzials von Biosimilars durch kontinuierliche Aufklärung von Anbietern, Kostenträgern und Patienten gemacht. Dies hat entscheidend zur Akzeptanz von Biosimilars in der EU beigetragen, wohingegen in den USA eine solche Entwicklung bisher ausgeblieben ist, so dass diese jetzt hinterherhinken.

Im Rahmen der Präsentation zu den Chancen und Herausforderungen der Anwendung von Biosimilars in den USA beleuchtete Celltrion Healthcare mehrere Probleme, die sich negativ auf die Akzeptanz von Biosimilars im US-Markt auswirken. In den USA haben Ärzte und Patienten wenig Vertrauen in Biosimilars, was auf geringe Aufklärung zu diesem Thema und mangelndes Bewusstsein zurückzuführen ist. In einer Umfrage gaben 67 Prozent der befragten Patienten an, dass ihnen Biosimilars "nicht bekannt" seien, und 70 Prozent beantworteten die Frage "Ist ein Bisosimilar sicher?" mit "nein".2,3 Dieses mangelnde Verständnis wird durch gegen den Einsatz von Biosimilars gerichtete Kampagnen in den USA noch verkompliziert, die die negative öffentliche Wahrnehmung von Biosimilars verstärken. Hinzu kommt, dass juristische Auseinandersetzungen wie Patentstreitigkeiten der Akzeptanz von Biosimilars und dem Fortschritt in den USA im Wege standen und stehen.

Die geringeren Kosten der Biosimilars bedeuten, dass mehr Patienten wirksame Therapien ohne Erhöhung des Gesundheitsbudgets erhalten können. Außerdem führen kostengünstigere Behandlungen zu Einsparungen, die zur Finanzierung innovativer Behandlungen oder Kombinationstherapien verwendet werden können und damit letztlich mehr Patienten längerfristig zugutekommen.

"Ein entscheidender Faktor für das Überwinden der Barrieren, die dem Markteintritt in den USA entgegenstehen, ist das Mitteilen positiver Erfahrungen sowohl von medizinischen Fachkräften als auch von Patienten. Dabei ist besonders wichtig, die besten Praktiken hervorzuheben und zusammenzuarbeiten. So kann sichergestellt werden, dass möglichst viele Patienten in den USA durch die Anwendung von hochwertigen, kostengünstigeren Biosimilars Zugang zur Behandlung erhalten", so HoUng Kim, Head of Strategy and Operations Division, Celltrion Healthcare. "Als Innovatoren auf dem Gebiet der Biosimilars freuen wir uns darauf, im nächsten Jahr Infliximab zur subkutanen Injektion einzuführen. Wir erwarten, dass damit weitere Kosteneinsparungen zusätzlich zur größeren Anwendungsfreundlichkeit erzielt werden, da duale Formulierungen personalisierte therapeutische Ansätze erlauben würden, die zur Optimierung der Behandlungsergebnisse beitragen."

Im Rahmen der International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) 2018, die letzte Woche in Barcelona (Spanien) stattfand, präsentierte Celltrion Healthcare neue Finanzprognosen, die zeigten, dass europäische Gesundheitsdienste durch den Einsatz von Biosimilars Hunderte Millionen Dollar sparen könnten. Beispielsweise belaufen sich die prognostizierten Budget-Einsparungen in den 28 Ländern der Europäischen Union mit Trastuzumab-Biosimilar auf 872 Mio. bis 2.635 Mio. Euro. Damit könnten weitere 134.000 Patienten Zugang zu Trastuzumab über einen Zeitraum von fünf Jahren erhalten.4

In einem Vortrag auf der ISPOR erörterte Professor Gulácsi, Leiter der Abteilung für Gesundheitsökonomie, Corvinus Universität Budapest, Ungarn, die langfristigen Vorteile und Kosteneffektivität der TNFi-Therapie, einschließlich des Biosimilars Infliximab, bei der Behandlung von Methotrexat-naiven Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA): "Unsere systematische Prüfung und Meta-Analyse zeigte die langfristigen Vorteile der TNFi_Therapie im Vergleich zu anderen Behandlungsstrategien bei Methotrexat-naiven Patienten mit RA. Ergebnisse aus unserem probabilistischen Markov-Modell belegten, dass sich das Biosimiliar Infliximab bei RA im Frühstadium in Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Großbritannien und Ungarn als kostengünstig erwiesen hat. Infliximab-Biosimilar zur intravenösen Injektion ist zurzeit die kostengünstigste Option und ich bin davon überzeugt, dass dieser Vorteil mit der Einführung der subkutanen Darreichungsform weiter gestärkt wird."

"Die Modellierung der Budgetauswirkung ist ein wichtiges Instrument bei der Beurteilung des finanziellen Einflusses von Biosimilars", so Aidan Byrne, Consultant, Health Economics and Outcome Research Real-World Insights, IQVIA, Großbritannien. "Die erheblichen Kosteneinsparungen, die wir bis heute beobachten konnten, zeigen klar, welche Rolle die Biosimilars bei der Verbesserung der Nachhaltigkeit des Gesundheitssystems spielen können."

Hinweise für Redakteure:

Über rheumatoide Arthritis:

In Europa leiden über 2,9 Millionen Menschen an rheumatoider Arthritis (RA), von denen viele im erwerbsfähigen Alter sind. Durchschnittlich wird jeder dritte Patient mit RA arbeitsunfähig und bis zu 40 Prozent scheiden innerhalb von 5 Jahren nach Diagnosestellung vollständig aus dem Berufsleben aus.5 Auch wenn es nicht möglich ist, RA zu heilen, gibt es doch viele Arzneimittel, um die Entzündung zu hemmen und die Schmerzen lindern. Wie bei allen rheumatischen Erkrankungen sind frühzeitige Diagnose und Therapie von entscheidender Bedeutung.

Über CT-P13 (Infliximab-Biosimilar)

CT-P13 wird von Celltrion Inc. entwickelt und hergestellt und war das weltweit erste monoklonale Antikörper-Biosimilar, das von der Europäischen Kommission zugelassen wurde. Es ist zur Behandlung von acht Autoimmunerkrankungen, einschließlich rheumatoider Arthritis und entzündlicher Darmerkrankungen, indiziert. Es wurde im September 2013 von der Kommission unter dem Handelsnamen Remsima zugelassen und Anfang des Jahres 2015 in großen EU-Ländern eingeführt. Die US-Gesundheitsbehörde FDA erteilte die Zulassung für CT-P13 im April 2016 unter dem Handelsnamen Inflectra. CT-P13 ist in mehr als 88 (Stand August 2018) Ländern, einschließlich der USA, Kanada, Japan und ganz Europa, zugelassen.

Über Celltrion Healthcare

Celltrion Healthcare konzentriert sich auf die Bereitstellung innovativer und kostengünstiger Medikamente, um Patienten den Zugang zu fortschrittlichen Therapien zu erleichtern. Die Produkte von Celltrion Healthcare werden in hochmodernen Säugetierzellkultur-Produktionsanlagen hergestellt, die gemäß den cGMP-Richtlinien der FDA in den USA und den GMP-Standards der EU entworfen und errichtet wurden. Celltrion Healthcare bietet hochwertige, kosteneffektive Lösungen über ein umfangreiches globales Netzwerk an, das mehr als 120 Länder umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.celltrionhealthcare.com/

