"Die Welt" zu Markus Söder wird Chef der CSU:

"Ein Franke, der schon bayerischer Ministerpräsident ist, wird nun wohl auch CSU-Chef. Es kommt für Markus Söder so folgerichtig, von Zeitläufen und Zufall in die für ihn richtigen Bahnen gelenkt, dass die angeschlagene bayerische Staatspartei nur noch gott- oder schicksalsergeben der neuen Söder-Zeit entgegenblicken kann. Manfred Webers Verzicht auf die Kandidatur war unvermeidlich. So kommt es im Januar nun zu einem geordneten Übergang des Parteivorsitzes von Seehofer zu Söder. Kein Putsch, kein Stich, kein Königssturz - das ist ja auch für die CSU etwas Neues."be/DP/he

