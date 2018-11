"Mannheimer Morgen" zu Friedrich Merz' Millionen:

"Es ist Privatsache, dass Friedrich Merz jährlich eine Million Euro verdient. Dass der Kandidat aber zum Beispiel findet, viel mehr Deutsche müssten Aktien besitzen, lässt eher einen Erfahrungshorizont vermuten, der Leute nicht mehr auf dem Radar hat., die am Monatsende nichts zum Aktienkaufen übrig haben, So etwas sollten die CDU-Mitglieder fragen, vielleicht auch noch, wie er Mieter vor Erhöhungen schützen will, nicht tarifgebundene Beschäftigte vor Ausbeutung, Rentner vor Altersarmut und den Staat vor Cum-Ex-Spekulanten."/be/DP/he

AXC0009 2018-11-19/05:35