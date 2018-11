Das Bildungsministerium kündigt ab Herbst 2020 mehr Unterstützung für Studenten an. Doch nur die Wenigsten profitieren davon, zeigt eine Analyse.

Gute Nachrichten für Bafög-Empfänger: Im kommenden Jahr verspricht ihnen Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) mehr Geld. Das geht aus einem Eckpunktepapier des Ministeriums hervor. Ab Herbst 2019 zahlt der Staat einen Wohnzuschuss von 325 Euro statt nur 250 Euro.

Außerdem soll der Höchstsatz der gesamten Förderung von 735 Euro auf rund 850 Euro monatlich steigen. Durch die Reform sollen mehr Studenten vom Bafög profitieren, so der Anspruch der Ministerin.

Doch ein Papier der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung zeigt: Auch wenn die Anhebung der Förderung am wichtigsten ist, werden wesentliche Probleme ignoriert. Denn 81 Prozent der Studenten fallen durchs Förderungsraster. "Seit Jahren werden nicht mehr alle Bafög-Mittel abgerufen und doch müssen zwei Drittel der Studierenden arbeiten gehen, um ihr Studium zu finanzieren", heißt es in einem 11-Punkte-Plan zur Reform des Bafög. Die Ursache ist schnell ausgemacht: Das Fördersystem geht - trotz zahlreicher Erneuerung - an den heutigen Bedürfnissen der Studenten vorbei. "Wir brauchen strukturelle Änderungen", fordert daher Achim Meyer auf der Heyde, Mitautor der Reformideen.

Er ist Generalsekretär des Deutschen Studentenwerks und sieht eine massive Lücke zwischen den formalen Bafög-Bestimmungen und der Realität der Studenten. "Die Politik fordert lebenslanges Lernen. Doch die Altersgrenze für das Erststudium liegt bei 30 Jahren. Das passt nicht zusammen", sagt er.

Schulden nach 20 Jahren erlassen

Denn wer nach einer Zeit im Beruf nochmal in Vollzeit studieren will, muss sich in den meisten ...

