Moneycab.com: Herr Mazzara, Silenccio geht mit Technologie-basierter Überwachung gegen das Problem der Hasskommentare in den sozialen Medien und im Internet vor. Machen Sie damit die Arbeit, die eigentlich Plattformen wie Facebook oder Twitter machen sollten?

Alexander Mazzara: Wir sehen uns als Ergänzung zu den bestehenden - zugegebenermassen ausbaufähigen - Angeboten der einzelnen Plattformen. Unsere Unabhängigkeit ermöglicht es uns zudem, weiter zu gehen, als die globalen, in komplexe Strukturen eingebundenen Player. Wir nutzen zudem die rechtlichen Mittel und Wege, sollte dies notwendig werden. Ausserdem besteht ein weiterer entscheidender Vorteil in dieser Abgrenzung: wir machen uns stark für die Selbstbestimmung unserer Kunden - sie haben jederzeit die Entscheidungshoheit und entscheiden selbst, ob ein kritischer Kommentar abgemahnt wird, oder nicht.

"Hate Speech" in Form von digitalem Mobbing, Rassismus, Beleidigungen, Verleumdung etc. ist ein Problem, dass Privatpersonen ebenso betrifft wie Unternehmen, Politiker oder Journalisten. Wie ordnen Sie Phänomen ein? Handelt es sich einfach um ein Abbild unserer Gesellschaft? Oder ist Teil der "digitalen Pubertät", in der wir uns noch immer befinden?

Es ist eine Mischung aus beiden Aspekten. Einerseits kann auf verschiedenen Ebenen eine Verrohung des Umgangs miteinander festgestellt werden, die durch exponierte Persönlichkeiten wie Politiker quasi salonfähig gemacht wird. Zum anderen ist es wie bei allen Neuerungen in unserer Gesellschaft: es braucht eine Orientierungsphase, die mit Unsicherheiten einhergeht, bis gesellschaftliche Normen neu festgelegt werden, und diese auch in der Gesetzgebung abgebildet sind. Leider verstärken sich diese beiden Faktoren momentan gegenseitig.

"Wir brauchen einen breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass Anstand, Respekt und Verantwortung für das eigene Handeln und Schreiben auch für die virtuelle Welt ihre Gültigkeit haben."

Alexander Mazzara, CEO Silenccio

Silenccio informiert seine Kunden über Hasspostings und setzt an einem Punkt an, an dem die Beleidigung bereits geäussert wurde. Wo müsste man Ihrer Meinung nach ansetzen, dass es gar nicht erst dazu kommt? Bei den Erziehungsberechtigten, den Schulen, den Plattformen?

