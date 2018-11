Der amerikanische Bäckereikonzern Flowers Foods Inc. (ISIN: US3434981011, NYSE: FLO) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,18 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Die nächste Ausschüttung der Dividende erfolgt am 14. Dezember 2018 (Record date: 30. November 2018). Auf das Jahr gerechnet werden 0,72 US-Dollar an die Aktionäre ausgeschüttet. Beim derzeitigen Aktienkurs von 19,61 US-Dollar (Stand: 16. November 2018) ...

