The following instruments on XETRA do have their first trading day 19.11.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 19.11.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA IT0005340374 BANCO BPM 18/23 MTN BD03 BON EUR N

CA XFRA US45905U6L39 WORLD BK 18/25 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA US571903AZ64 MARR. INTL 18/20 FLR BD03 BON USD N

CA XFRA US571903BA05 MARR. INTL 18/23 BD03 BON USD N

CA XFRA US571903BB87 MARR. INTL 18/28 BD03 BON USD N

CA XFRA US91159HHU77 U.S. BANCORP 2025 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1910826996 NIGERIA, BUND. 18/25 MTN BD03 BON USD N

CA XFRA XS1910827887 NIGERIA, BUND. 18/31 MTN BD03 BON USD N

CA PU31 XFRA CA00851F1062 AGRAFLORA ORGAN. INTL EQ00 EQU EUR N

CA NRC XFRA US64131A1051 NEURONETICS INC. DL-,01 EQ00 EQU EUR N

CA VA21 XFRA US9221071072 VAPOTHERM INC. DL-,001 EQ00 EQU EUR N